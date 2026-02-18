آمال ماهر ضيفة أسما إبراهيم في أولى حلقات «حبر سري» مع انطلاق موسم رمضان

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم الفنانة آمال ماهر في أول وثاني حلقات برنامج "حبر سري"، المقرر عرضهما في أول أيام شهر رمضان المبارك، يومي الخميس والجمعة، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، في توقيت الإفطار.

وطرحت قناة القاهرة والناس البرومو الرسمي للحلقة، والذي كشف عن لحظات إنسانية مؤثرة وتصريحات جريئة من آمال ماهر؛ حيث ظهرت وهي تتحدث عن كواليس أغنيتها الشهيرة "يا مصريين"، مؤكدة أنها تعرضت لتهديدات في تلك الفترة، في اعتراف يُكشف لأول مرة بهذا الوضوح.

وخلال الحوار، وجهت أسما إبراهيم سؤالا مباشرا قائلة: "إمتى آخر مرة قولتي لا؟"، لترد آمال ماهر بصراحة: "قولت لا في أوقات كتير.. وفي أوقات صارمة"، في إشارة إلى مواقف حاسمة مرت بها خلال مسيرتها.

كما كشف البرومو عن لحظة توتر عندما ردت آمال على أحد الأسئلة قائلة: "السؤال ده مش لطيف"، وفي لحظة إنسانية مؤثرة، أضافت: "في مواقف لما بتعدي غصب عني دموعي بتنزل"، لتلمح إلى تجارب صعبة تركت أثرا عميقا في حياتها.

ويواصل برنامج "حبر سري" في موسمه الجديد خلال رمضان 2026 تقديم أقوى الحوارات مع أبرز نجوم العالم العربي، حيث يعتمد على المواجهة الصريحة وكشف أسرار تُقال لأول مرة.