بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يبحث مع محافظ الأقصر تعزيز الشراكة المجتمعية

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار زيارته الرعوية إلى إيبارشية طيبة.

ورافق البطريرك خلال الزيارة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، حيث جاءت الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون، وتعزيز روح المحبة الوطنية، والشراكة المجتمعية بين الكنيسة ومؤسسات الدولة. وتبادل الطرفان الأحاديث الودية حول أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الاجتماعية، والتنمية.

وأعرب البطريرك عن تقديره لجهود الدولة في دعم مسيرة التنمية بصعيد مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحرص دائمًا على العمل بروح المحبة والسلام، والمساهمة الفاعلة في خدمة أبناء الوطن بكافة أطيافه.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الكنيسة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لما فيه خير المجتمع وخدمة المواطنين.

وقدم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الشكر والتقدير والامتنان إلى المحافظ، لما قدمه وقيادات المحافظة من إجراءات لتقنين كنيسة السيدة العذراء بالمريس، التي تم وضع حجر الأساس لها.