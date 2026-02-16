الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أمريكية للبلاد للمساعدة في تدريب الجنود

أعلن الجيش النيجيري اليوم الاثنين، وصول نحو 100 جندي أمريكي مع معدات إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للمساعدة في تدريب الجنود النيجيريين، حيث تقاتل الحكومة مسلحين إسلاميين وجماعات مسلحة أخرى.

وقال الجيش في بيان إن وصول القوات جاء بعد طلب قدمته الحكومة النيجيرية للحكومة الأمريكية للمساعدة في التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ويأتي نشر القوات في أعقاب تهدئة التوترات التي حدثت بين الولايات المتحدة ونيجيريا عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نيجيريا لا تحمي المسيحيين من الإبادة الجماعية المزعومة.

ورفضت الحكومة النيجيرية هذا الاتهام، ويقول محللون إنه يبسط موقفا معقدا للغاية يتم فيه استهداف الأشخاص في كثير من الأحيان بغض النظر عن معتقداتهم.

وكان الميجور جنرال سامايالا أوبا، المتحدث باسم مقر الدفاع النيجيري، قد قال في وقت سابق إن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ولن يكون لها دور مباشر في العمليات، وإن القوات النيجيرية ستتمتع بسلطة القيادة الكاملة.

وفي ديسمبر، شنت القوات الأمريكية غارات جوية على مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال غرب نيجيريا. وفي الشهر الماضي، وبعد مناقشات مع السلطات النيجيرية في أبوجا، أكد قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا وجود فريق صغير من الضباط العسكريين الأمريكيين في نيجيريا، يركز على الدعم الاستخباراتي.

وتواجه نيجيريا معركة ممتدة مع العشرات من الجماعات المسلحة المحلية التي تتقاتل بشكل متزايد من أجل النفوذ، بما في ذلك جماعات إسلامية مثل جماعة بوكو حرام المحلية وفصيلها المنشق تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.

وهناك أيضا جماعة لاكوراوا المرتبطة بتنظيم داعش، بالإضافة إلى جماعات أخرى متخصصة في الاختطاف للحصول على فدية والتعدين غير القانوني.