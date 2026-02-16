أهلي جدة يهزم شباب الأهلي بعد مهرجان أهداف بدوري أبطال آسيا للنخبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الأهلي السعودي فوزا مثيرا على شباب الأهلي الإماراتي 4/3، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مواطنه الهلال متصدر الترتيب، والذي سيواجه الوحدة الإماراتي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 12 عن طريق فراس البريكان، ثم سجل بوغدان بلانيتش، لاعب شباب الأهلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إينزو ميلو الهدف الثالث للأهلي، فيما اختتم صالح الشامات الرباعية في الدقيقة 52 من ضربة جزاء.

وسجل شباب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 66 عن طريق برينو، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وعاد شباب الأهلي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق محمد جوما.