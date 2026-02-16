قال ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحج السياحي في مصر يعمل وفق تدرج سعري، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه لبرامج الحج البري، وهو أقل تكلفة مقارنة بالبعثات الأخرى، بينما يصل السعر بالطيران إلى 210 ألف جنيه بخلاف التذكرة.

وأضاف "تركي" خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أمس الأحد، أن عنصر العملة يمثل نحو 70% من إجمالي تكلفة برنامج الحج، لافتًا إلى أن الفارق الكبير بين أسعار الماضي والحاضر يرجع إلى ارتفاع قيمة الريال السعودي مقارنة بما كان عليه في الثمانينيات، إضافة إلى زيادة أسعار الفنادق والخدمات داخل المملكة العربية السعودية، فضلًا عن الضرائب والرسوم التي تم تطبيقها هناك، والتي أدت إلى تضاعف قيمة الغرف الفندقية بما يقارب 10 أضعاف مقارنة بالسابق.

وتابع أن برامج الحج السياحي المصري تخضع لضوابط وتفاصيل دقيقة، تشمل الإقامة والتغذية، مؤكدًا أن هناك كراسة شروط مُلزمة وتلتزم الشركات السعودية المتعاقد معها بتنفيذها تحت رقابة مباشرة من وزارة الحج، مع وجود آلية لتقديم الشكاوى حال حدوث أي تقصير لضمان حصول الحاج على كامل حقوقه.

وتطرق إلى العمرة قائلاً إن خدمات النقل الجماعي المجانية الحالية تقلل من أهمية السكن المواجه للحرم،

داعيًا إلى تكثيف توعية المواطنين، مؤكدًا أن مكة المكرمة بالكامل حرم.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالسلوكيات الحضارية، مثل عدم إدخال وجبات كاملة داخل الحرم والاكتفاء بأطعمة خفيفة، مع مراعاة إتاحة الفرصة للآخرين لأداء المناسك خاصة في صحن الطواف بعد الانتهاء من أداء العمرة، مؤكدًا على أهمية التزام الحجاج المصريين بالتعليمات، باعتبارهم يمثلون أكبر دولة إسلامية.