وزير الخارجية الأردني يبحث في فنزويلا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في (كاراكاس) سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وفنزويلا، وذلك خلال لقائه الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، حيث نقل إليها تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وفنزويلا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، أن الرئيسة الفنزويلية بالإنابة بعثت بتحياتها إلى الملك عبدالله الثاني، مؤكدة اهتمام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع بحث فرص زيادة التعاون في قطاعات اقتصادية عدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الصفدي قد التقى فور وصوله فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وأجرى معه محادثات موسعة حول سبل زيادة التعاون بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على البلدين.

كما بحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

واتفق الصفدي وهيل على وضع خريطة طريق واضحة تحدد قطاعات التعاون الاقتصادية المتاحة والواعدة وسبل التعاون فيها، إلى جانب تسريع توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية اللازمة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

كما اتفق الوزيران على توقيع مذكرة للمشاورات السياسية بين البلدين تُؤسس لعقد لقاءات دورية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وفنزويلا.

وكان البلدان قد وقعا في وقت سابق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، إضافة إلى إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.