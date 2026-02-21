إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية

قالت السلطات في جمهورية أودمورتيا الروسية، اليوم السبت، إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في قصف أوكراني على الجمهورية "منطقة معروفة بصناعة الدفاع".

وأعلن سيرجي باجين، وزير الصحة الإقليمي في جمهورية أودمورتيا، عبر تطبيق "تليجرام"، في العاصمة إيجيفسك، أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه ربما يكون قد تم قصف مصنع رئيس للأسلحة في فوتكينسك، نحو 50 كيلومترا شمال شرق إيجيفسك، ينتج صواريخ إسكندر وأوريشنيك.

ونشر سكان المنطقة الواقعة على الجانب الغربي من جبال الأورال، صورا على الإنترنت تظهر الحرائق والأضرار في المباني.

وقالت بعض الروايات إنه تم استهداف منشأة لإنتاج محركات الصواريخ ، رغم عدم وجود تأكيد رسمي.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر بريشالوف، حاكم جمهورية أودمورتيا الروسية، إن منشأة لم يحددها تعرضت للقصف من طائرات مسيرة، وتحدث عن وقوع أضرار وإصابات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مثل الموقع الدقيق للقصف.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع في موسكو، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.