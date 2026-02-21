ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور



- السفارة الألمانية في طهران قالت إنها لا تستبعد تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع صراع مسلح..

دعت السفارة الألمانية في طهران، السبت، رعاياها إلى مغادرة إيران فورا، في ظل تصاعد التوتر والتحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وقالت السفارة في تدوينة لها على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إن على المواطنين الألمان الموجودين في إيران، مغادرتها على الفور.

وأشارت إلى تصاعد التوتر في إيران والمنطقة.

وأضافت أن السفارة لا تستبعد احتمال تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع صراع مسلح.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الألمانية والسفارة في طهران لن تستطيع تقديم أي دعم أو مساندة بخصوص الإجلاء في حال تدهورت الأوضاع الأمنية وتصاعد التوتر.

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء، جولة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.