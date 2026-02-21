أمريكا وكمبوديا تبحثان سبل السلام الدائم على الحدود مع تايلاند

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان سلام دائم على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت.

وجرت المناقشات، بعد ظهر أول أمس الخميس على هامش الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن، إذ أعرب لانداو عن تقديره لدور كمبوديا كعضو مؤسس في المجلس وأشاد بمشاركة رئيس الوزراء في القمة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم السبت.

وأشار إلى أن أمريكا تدرك تماما أهمية السلام للمنطقة، وإنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الاستقرار المستدام على طول الحدود المشتركة.

وشكر رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية على جهودها المستمرة في عملية السلام وطلب الدعم المتواصل للمبادرات الحدودية، كما اطلع لانداو على أحدث المستجدات على الأرض.

وأكد مجددا موقف كمبوديا القوي بشأن حل جميع قضايا الحدود سلميا، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية القائمة بين الدولتين.

وفي أكتوبر 2025 ، وقعت كمبوديا وتايلاند بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاصمة الماليزية كوالالمبور على اتفاق سلام تضمن هدنة في نزاعهما الحدودي الذي اندلع في يوليو من ذلك العام أدى إلى سقوط قتلى ومصابين لدى كلا الجانبين.

غير أن اشتباكات اندلعت مجددا في شهر ديسمبر الماضي ، وعقب ذلك قال الرئيس ترامب إنه أجرى محادثات مع الزعيمين التايلاندي والكمبودي واتفقا على تجديد الهدنة.