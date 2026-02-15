بغداد تؤكد رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لأي عمل عسكري ضد أي دولة

جددت وزارة الخارجية العراقية تأكيدها رفض استخدام أراضي العراق أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتنفيذ أي أعمال عسكرية أو إرهابية ضد أي دولة في المنطقة أو العالم.

وقال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، إن العراق يرفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادته أو توظيف لأراضيه أو أجوائه في أعمال عدائية، بما في ذلك ما يستهدف إيران، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد بحر العلوم على رفض بغداد للاعتداءات العسكرية التي ينفذها إسرائيل، محذرا من أن التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين، ومؤكدا أن الحوار والتفاوض الدبلوماسيين يظلان الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة.

وجاءت تصريحات المسئول العراقي خلال مشاركته في احتفال أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية.