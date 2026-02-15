عمرو الليثي ينعى مفيد شهاب: فقدنا قامة قانونية وسياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتب الليثي عبر صفحاته الرسمية: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى أستاذنا الجليل ومهندس عودة طابا لمصر الدكتور مفيد شهاب. تغمده الله برحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "فقدنا قامة قانونية وسياسية شامخة، وعالمًا جليلًا، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء الوطني المخلص".