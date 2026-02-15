قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس مجلس الشيوخ المصري، إن نادي الزمالك يمر بظروف صعبة، إلا أنه نجح في تجاوزها بفضل الروح التي يتمتع بها ودعم الجماهير وقطاع الناشئين.

وأوضح "مسلم" خلال لقاء مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم السبت، أن الزمالك واجه أزمات متعددة، من بينها: "إيقاف القيد، ومشكلات متعلقة بالأرض، إضافة إلى تخبط إداري وتغيير مدربين"، معتبرًا هذه الظروف كان من الطبيعي أن تؤدي إلى انهيار الفريق، إلا أن ما حدث كان العكس تمامًا.

ورأى أن أحد أهم أسباب صمود الفريق هو امتلاكه قطاع ناشئين قوي، معتبرًا أنه الأفضل حاليًا مقارنةً بالنادي الأهلي، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه المدير الفني معتمد جمال في إعادة الانضباط ولمّ شمل اللاعبين، ما انعكس على أداء الفريق وروحه داخل الملعب، رغم رحيل بعض العناصر.

وأضاف أن جماهير الزمالك تمثل الدافع الأول وراء هذا النجاح، مؤكدًا أنها تدرك حجم التحديات التي تواجه الفريق، معتبرًا أن هذا الجهد المبذول هو نتاج اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، مردفًا: تحس إنه مفيش إدارة".

وفي المقابل، انتقد أداء الأهلي مؤخرًا، معتبرًا أن الفريق يقدم مباريات سيئة، وهو ما يكشف عن وجود خلل في إدارة كرة القدم.

واعتبر أن الأهلي لم ينجح في التعاقد مع مدربين على مستوى مميز منذ حقبة مانويل جوزيه، باستثناء القليل مثل رينيه فايلر، مضيفًا أن ملف اللاعبين الأجانب لم يشهد نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، باستثناء وسام أبو علي، مؤكدًا أن النادي أنفق مبالغ طائلة دون مردود فني واضح.

ولفت إلى أن قطاع الناشئين في الأهلي شهد تغييرات عديدة، لكنه لم يفرز عناصر مميزة بنفس الزخم الذي يقدمه الزمالك، خاصة في مراكز حساسة مثل رأس الحربة، مشيرًا إلى أن بعض المباريات كانت جيدة.





وكان نادي الزمالك حسم تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.



