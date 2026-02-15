فاروق فلوكس يكشف تفاصيل كتابه «الزمن وأنا»: فترة مرضي كانت دافعي للتدوين

كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل كتابه "الزمن وأنا"، الذي يسرد فيه محطات مهمة من حياته، مؤكدًا أن اختياره لعنوان الكتاب جاء من ارتباطه العميق بفكرة الزمن وتأثيره في تشكيل شخصيته وتجربته.

وأضاف "فلوكس" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، مساء السبت، أن الزمن كان معلمه، لافتًا إلى أنه يعشق القراءة والكتابة ويمتلك مكتبة ضخمة، معتبرًا أن الكتابة متعته.

وأشار إلى أنه كان ينوي كتابة “فلوكسات” عن نفسه، وهي محطات وقصص مرتبطة بالزمن في حياته، فبدأ بتدوين ذكرياته وتركها لفترة، حتى قامت ابنته المخرجة يسر فلوكس بالتواصل مع ناشر لتخرج الفكرة إلى النور، كما استعان بالصحفي حسن الزوام للمشاركة في صياغة العمل.

وتابع أنه فترة مرضه واضطراره للراحة في السرير، دفعته لكتابة هذا الكتاب وكذلك مونو دراما بعنوان "أنا مواطن عادي"، وحصل على موافقة الرقابة تمهيدًا لتقديمها.

وتحدث عن دراسته للهندسة، حيث كان من الدفعة الثانية في قسم ميكانيكا الإنتاج، وتتلمذ على يد أستاذه الدكتور حسن فهمي والد الفنانة فريدة فهمي، مشيرًا إلى أن الهندسة علمته التنظيم والتخطيط والإبداع والقيادة.

واستكمل أنه بعد تخرجه واجه صعوبات كبيرة، وعمل في مصنع 93 الحربي، حيث تولى مسئولية ورشة العِدّة التي وصفها بأنها “أم المصنع”، وظل يوازن بين عمله الهندسي والتمثيل حتى سن الخمسين، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بهذه التجربة.