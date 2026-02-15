صحة غزة: حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للاتفاق تتجاوز 600 شهيد

نشرت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة استهدافات الاحتلال الأخيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية: 10 شهداء جدد، و9 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 601 شهيد، و1607 إصابات، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و61 شهيدًا، و171 ألفًا و715 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، غارات على عدة مناطق بقطاع غزة، وواصل عمليات النسف والقصف المدفعي، وذلك بعد ليلة دامية ارتقى فيها عددًا من الشهداء.

وحسب مراسل وكالة «صفا»، فإن مجموع عدد شهداء الغارات على شمالي وجنوبي قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم بلغ 10 شهداء وعدد من الجرحى.

وارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى 6 شهداء في قصف خيمة قرب منطقة المسلخ التركي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن مع المجازر، نفذ جيش الاحتلال صباح اليوم عملية نسف ضخمة في محيط شارع الرضيع في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف في محيط منطقة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وفي الجنوب، أفاد مراسل «صفا» بأن دبابات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهدت مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا.