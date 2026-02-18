تايوان ترصد 5 سفن بحرية صينية حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 5 سفن بحرية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء والساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة أنشطة جيش التحرير الشعبي، طبقا لما ذكرته الوزارة. ورصدت الوزارة أيضا بالونا صينيا واحدا إلى الشمال من البلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 128 مرة وسفنا 121 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.إس.آي.إس" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".