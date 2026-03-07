إيران تتعهد بالرد الحاسم على أي عدوان أمريكي بعد اعتذار الرئيس بزشكيان

تعهدت إيران بالرد بقوة على أي عدوان ينطلق من القواعد الأمريكية في المنطقة، بعد أن قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذارا لدول الخليج العربية وقال إن إيران ستتوقف عن ضرب جيرانها ما لم تتعرض لهجوم من أراضيهم.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بعد ساعات أصدر نائب رئيس مكتب بزشكيان "توضيحا" بشأن تصريحات الرئيس الإيراني، التي اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دليلا على أن إيران "استسلمت" لجيرانها.

وقال المكتب في بيان: "سنرد بشكل حاسم على أي عدوان ينطلق من القواعد الأمريكية".

وأضاف: "رسالة الرئيس بزشكيان واضحة: إذا لم تتعاون دول المنطقة مع الهجوم الأمريكي علينا، فلن نهاجمها".

كما كتب بزشكيان، في ما بدا أنه توضيح إضافي لتصريحاته السابقة، عبر منصة "إكس" أن إيران سعت دائما إلى إقامة علاقات ودية مع جيرانها، لكنه شدد على أن ذلك "لا يلغي حق إيران الأصيل في الدفاع عن نفسها" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال: "سنقف ونقاوم حتى آخر قطرة من حياتنا دفاعا عن بلدنا".

وأضاف: "لم نهاجم الدول الصديقة والمجاورة، بل استهدفنا القواعد والمنشآت والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة".