الأربعاء 18 مارس 2026 4:05 م القاهرة
إيران تهدد أصول الطاقة في قطر والسعودية والإمارات بعد الهجوم على حقل غاز إيراني

دبي - (أب)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 3:43 م

نشر التلفزيون الإيراني الحكومي، اليوم الأربعاء، تهديدا مفاده أن الجمهورية الإسلامية ستهاجم البنية التحتية للنفط والغاز في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويحاكي التهديد تحذيرات أخرى أطلقتها إيران لشن هجمات خلال الحرب، في تقليد للأسلوب الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي.

وهددت إيران بالتحديد مصفاة سامرف بالمملكة العربية السعودية ومجمع جبيل للصناعات البتروكيماوية التابعة لها. كما هددت حقل الحصن للغاز في الإمارات العربية المتحدة ومصانع البتروكيماويات ومصفاة في قطر.

تأتي هذه التهديدات بعدما قالت إيران إن حقل بارس الجنوبي للغاز والبنية التحتية المرتبطة به تعرضت لهجوم في وقت سابق من اليوم .

ويواصل رجال الإطفاء عملهم لاحتواء الحريق، ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.


