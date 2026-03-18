قطر تعدل بعض بنود تعرفة الموانئ

أعلنت "مواني قطر" عن تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة الموانئ، تعزيزا لدعم القطاع اللوجستي وتسهيل الأعمال التشغيلية في قطر، مع تركيز الحزمة على تعزيز ودعم سلاسل الإمداد والتوريد.

وأكدت مواني قطر، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) ، أنه ونظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد وما نتج عنها من تحديات تشغيلية ولوجستية، تعلن "مواني قطر" عن تعديل بعض بنود تعرفة الموانئ.

وأوضحت، أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية وزارة المواصلات لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات، وذلك في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتوفير خيارات تخزين مناسبة ومرنة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وضمان استمرارية عمليات الاستيراد والتصدير ودعم سلاسل الإمداد خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأشارت "مواني قطر" إلى استمرار العمل بهذا القرار طوال الفترة الاستثنائية حتى إشعار آخر.