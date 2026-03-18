الحكومة السنغالية تنتقد قرار الكاف وتطالب بفتح تحقيق في شبهات الفساد

أعربت حكومة السنغال عن استنكارها الشديد للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي يقضي بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه إلى المغرب.

ووصفت الحكومة السنغالية في بيان رسمي، القرار بأنه غير مسبوق وخطير، معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ العدالة الرياضية ويستند إلى تفسير خاطئ للوائح، ما يجعله – بحسب البيان – قرارًا غير قانوني وغير عادل. كما شددت على أن نتيجة المباراة النهائية حُسمت داخل أرض الملعب وفق القوانين، ولا يجوز الطعن فيها بقرار إداري.

وأكدت السنغال أن هذا الإجراء يضر بمصداقية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويقوض ثقة الجماهير في المؤسسات الرياضية القارية، مشيرة إلى رفضها التام لما وصفته بمحاولة سلب اللقب بشكل غير مبرر.

وطالبت الحكومة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستلجأ إلى جميع السبل القانونية، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل الطعن في القرار واستعادة حقوق منتخبها.

كما جددت تضامنها مع المواطنين السنغاليين المتواجدين في المغرب عقب أحداث نهائي البطولة، مؤكدة متابعتها المستمرة لتطورات القضية، وتمسكها بالدفاع عن حقوق المنتخب واستعادة ما وصفته بـ"شرف الكرة الأفريقية".