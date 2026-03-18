مستشفيات غزة تستقبل 4 شهداء و14 مصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 شهداء؛ بينهم 1 متأثرًا بإصابته، و14 إصابة.

وأشارت الصحة في بيان نشرته وكالة «صفا»، يوم الأربعاء، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 677 شهيدًا و1813 مصابًا، والانتشال 756 شهيدًا.

ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، بلغت 72 ألفًا و253 شهيدًا، و171 ألفًا و912 إصابة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون – صباح الأربعاء- جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة مواطنين قرب جامعة الأقصى غربي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطن محمد عبدالمالك أبو شهلا، وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه هرعت لوجود استهداف في أرض البصل قرب جامعة الأقصى.

وأمس الثلاثاء، قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت جيبا من نوع توسان أبيض اللون في مواصي خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء يحيى فايز أبو لبدة، وإحسان حامد السميري، وتامر بركة، إلى جانب إصابة 14 آخرين بجروح.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق في مختلف أرجاء قطاع غزة.