اليونيسف تعلن فتح تحقيق في شبهة تهريب منتجات تبغ ضمن مساعداتها إلى غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، فتح تحقيق في شبهة تهريب منتجات تبغ ضمن مساعداتها إلى غزة، وذلك حسبما أوردته وكالة «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والثلاثاء، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليق إدخال المساعدات التي تنقلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بزعم رصد «محاولة تهريب».

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان، إنها اتخذت هذا الإجراء عقب ما زعمت أنه «محاولة تهريب للتبغ والنيكوتين في شحنات مساعدات منسّقة من قبل اليونيسيف».

وادعت أن هذه المحاولة ضبطت الثلاثاء، عند معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن هذا التعليق سيستمر إلى أن «توفر المنظمة خلاصات تحقيق شامل، إضافة لرد رسمي بشأن هذه المسألة».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على معابر قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

ولا تزال هذه القيود تحدّ من دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من آثار كارثية خلّفتها الحرب لأكثر من عامين بما في ذلك القتل والحصار والتدمير واسع النطاق.

وبحسب بيان لمؤسسة «الضمير» الحقوقية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، مع اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن قوات الاحتلال أعادت فتح المعبر في 3 مارس، وحتى تاريخ 17 مارس، شهد القطاع انخفاضًا حادًا في عدد شاحنات المساعدات، حيث لم يتجاوز عددها 2139 شاحنة، من أصل 10800 شاحنة متوقعة، بمعدل يومي بلغ 142 شاحنة فقط، أي ما يعادل نحو 19% من الاحتياج الفعلي.