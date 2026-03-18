إيران تتوعد بقصف البنى التحتية الإسرائيلية والأمريكية بعد استهداف حقل عسلوية للغاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعدت إيران بقصف البنى التحتية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وذلك ردًا على استهداف حقل «عسلوية» للغاز.

ونقلت وكالة «فارس» عن مصدر عسكري إيراني، قوله إن استهداف حقل عسلوية للغاز «جريمة حرب لن تمر دون رد».

وأضاف المصدر: «سنضرب البنى التحتية للعدو بعد استهدافه حقل عسلوية للغاز»، بحسب تعبيره.

من جانبه، أفاد نائب محافظ بوشهر، بتعرض 4 مواقع في منشأة عسلوية للغاز لهجوم إسرائيلي أمريكي.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، إن الضربات الإسرائيلية الأمريكية أصابت المراحل 3 و4 و5 و6 في حقل بارس الجنوبي للغاز.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط في ⁠حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية في إيران، تعرضت لهجوم اليوم الأربعاء، مضيفة أن ‌حجم ⁠الأضرار لم يتضح بعد.

وأضافت الوكالة أن منشآت ⁠بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي كانت ⁠من بين الأهداف.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن مسئول إسرائيلي قوله إن «الهجوم على منشأة الغاز الإيرانية في بوشهر، تم بالتنسيق مع واشنطن».

فيما قال مصدر للقناة «12» العبرية، إن «استهداف منشأة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم».

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تقصف فيها تل أبيب «بنى تحتية اقتصادية» في إيران.

من جانبه، أشار مسئول إسرائيلي للقناة «14»، إلى أن «قصف منشأة للغاز هو تصعيد من أجل تعميق أزمة النظام الإيراني».