حزب فرنسا الأبية يخلى مقره بسبب تهديد بوجود قنبلة

قال حزب فرنسا الأبية اليساري، اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء مقره في باريس بسبب وجود قنبلة.

وأضاف الحزب أن الشرطة متواجدة في الموقع، وجميع العاملين والنشطاء في أمان.

وقد تعرض الحزب لضغوط في أعقاب الوفاة العنيفة لناشط يميني. ويذكر أنه أمس الثلاثاء تبين أن مساعدا برلمانيا لنائب حزب فرنسا الأبية كان ضمن المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب وفاة ناشط على هامش فعاليات إحدى حملاته الانتخابية.

وطالبت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بسحب مؤقت للنائب الذي يعمل لديه المساعد. وطالب حزب التجمع الوطني باستقالتهما.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إنه يتعين "ترتيب صفوف حزب اليسار وبسرعة".

وأكد مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أنه تم إلقاء القبض على 11 شخصا مشتبه بهم لصلتهم بواقعة القتل.