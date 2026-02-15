 التضخم يهبط في السعودية لأدنى مستوى في 11 شهرا مسجلا 1.8% خلال يناير الماضي - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 11:07 ص القاهرة
التضخم يهبط في السعودية لأدنى مستوى في 11 شهرا مسجلا 1.8% خلال يناير الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:06 ص

تباطأ التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال يناير الماضي إلى 8ر1%، وهو أدنى مستوى في 11 شهرًا .

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية سجل ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 8ر1 % خلال الشهر الماضي، مقارنةً بنظيره من العام السابق.

وعزت ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2ر4 %، وأسعار النقل بنسبة 5ر1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 2ر0 % مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي.

