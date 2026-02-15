اغتيال سامي الدحدوح القائد بسرايا القدس في قصف على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باغتيال القيادي في سرايا القدس سامي الدحدوح، في غارة للاحتلال على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ونشرت وكالة «شهاب» عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد جانبًا من تشييع القيادي الملقب «أبو إبراهيم»، بعد عملية الاغتيال التي نفذتها طائرات الاحتلال بمدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال خارج مناطق انتشار قوات جيشه، منذ فجر اليوم الأحد، إلى 11 شهيدًا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، غارات على عدة مناطق بقطاع غزة، وواصل عمليات النسف والقصف المدفعي، وذلك بعد ليلة دامية ارتقى فيها عددًا من الشهداء.

وحسب مراسل وكالة «صفا»، استشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر اليوم ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى 6 شهداء في قصف خيمة قرب منطقة المسلخ التركي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 601 شهيد، و1607 إصابات، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت في بيان، صباح الأحد، ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و61 شهيدًا، و171 ألفًا و715 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.