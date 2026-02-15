أشاد الإعلامي تامر أمين بالفنان محمد رمضان بعد إعلان الأخير عن تعاونه الفني الجديد مع لارا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبًا.

وقال "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، أمس السبت، إنه: “إذا كان على مبروك مبروك يا سيدي، ومبروك كمان من قلبي، وفرحتلك، والحقيقة تستاهل”، موضحًا أن "رمضان" نشر مقطعًا صغيرًا وكتب تحته: “ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار.. تامر أمين مش هيقول مبروك ولا لسه لما الكليب ينزل".

وتابع موجهًا رسالة لـ "رمضان": “برافو عليك وعامل حاجة حلوة وتستاهل مليون مبروك.. بس اشمعنى تامر أمين أنت شايل حاجة من زمان يا أبو رمضان؟.. المفروض تبقى النية سالكة والقلب صافي، إحنا داخلين على رمضان”.

وأضاف أنه دائمًا يشيد بفن وتمثيل "رمضان"، لكنه أحيانًا ينتقد بعض الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها لا تعجبه، واصفًا موهبته في التمثيل بالجبارة والعالم العربي بأسره يتابعه.

وأشار إلى أنه تقديم "رمضان" أغنية مع لارا ترامب وإحضارها إلى مصر، والترويج لسياحتها وجمالها وحضارتها، يجعله لا يملك إلا أن يقول له: "أحسنت، ونرغب برؤية المزيد من هذا النوع من الأعمال".