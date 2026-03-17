مسئولان أمريكيان: حاملة الطائرات فورد ستتوجه لميناء بعد تعرضها لحريق

قال مسئولان أمريكيان، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ترسو حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر. فورد، التي نشرتها واشنطن في إطار العمليات على إيران، مؤقتا في أحد الموانئ بعد اندلاع حريق على متنها، وذلك في اليوم الثامن عشر من الحرب مع طهران.

وأضاف المسئولان أن فورد، وهي الأحدث في الأسطول الأمريكي والأكبر في العالم، تتمركز حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تتوجه مؤقتا إلى خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية، وفق وكالة رويترز.

وكانت السفينة الحربية أمضت تسعة أشهر في مهام انتشار، وشاركت في عمليات استهدفت فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي قبل وصولها إلى الشرق الأوسط.

وأثارت مدة الانتشار الطويلة تساؤلات حيال معنويات البحارة على متنها ومدى جاهزية السفينة القتالية.

ولم يوضح المسئولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، المدة التي ستبقى خلالها الحاملة في جزيرة كريت.

وقال أحد المسئولين إن نحو 200 بحار تلقوا العلاج من إصابات مرتبطة باستنشاق الدخان عقب اندلاع الحريق في غرفة الغسيل الرئيسية على متن السفينة.

واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثر كذلك على ما يقرب من 100 من أسرة النوم.