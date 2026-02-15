انتقد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، جشع التجار والارتفاع الحالي في الأسعار، مشددا أنه «لا يوجد أي مبرر لممارساتهم ولا للزيادة»، لا سيما أن في ظل استقرار أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض سعر الدولار.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» بحديثه مع أحد المربين الذي أكد أن تكلفة إنتاجه للكيلو تتراوح بين 68 إلى 70 جنيها، مشيرا إلى توافق ذلك مع الحقيقة.

وأضاف أن بيع الكيلو بـ 75 جنيها في المزرعة و85 جنيها للمستهلك يعد «السعر العادل» الذي يحقق هامش ربح للمنتج ويحمي المواطن.

وأعرب عن تأييده الكامل لقرار وزيري الزراعة والتموين باستيراد الدواجن لكسر الاحتكار وتوفير السلع قبل شهر رمضان، داعيا الشركات لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود 25% فائض إنتاج.

وعلق على واقعة ضبط أحد التجار عقب تداول مقاطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي يروج فيها لبيع الدواجن بأسعار زهيدة، مؤكدا أن التحقيقات والأجهزة الرقابية أثبتت بيعه لـ «دواجن نافقة وغير صالحة للاستخدام الآدمي».

وتابع: «رصدنا كميات كبيرة جدًا من الدواجن غير الصالحة، لا يصلح بيعها، وللأسف السبب الرئيسي الذي يسبب لي هذه المشكلة هو محلات بيع الطيور الحية؛ لأنها تعمل بدون ترخيص ومُلغاة تراخيصها منذ 2009، ولا يوجد بلد في العالم، وأنا زرت العالم كله يبيع الدواجن بهذه الصورة العشوائية وبهذه الطريقة غير الصحية.. أنا أوجه الناس أن يتوجهوا للدواجن المبردة والمجمدة».

وأشار إلى صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء حول الواقعة، موضحا أن التاجر حاليا رهن القضايا المنظورة.