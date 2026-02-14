 وزير خارجية إسرائيل يحضر أول اجتماع لمجلس السلام الخميس - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 10:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية إسرائيل يحضر أول اجتماع لمجلس السلام الخميس

وكالات
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 9:38 م

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، السبت، إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لمجلس السلام الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 ⁠فبراير.

وكان مسؤولون أمريكيون ‌قالوا لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، أن ترمب سيعلن خلال اجتماع في واشنطن عن خطة ​لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وتفاصيل خطط ⁠لإنشاء قوة استقرار مُعتمدة من الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تحضر وفود من ⁠20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول، اجتماع المجلس الذي أقرّ مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترمب لإنهاء حرب غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك