وزير خارجية إسرائيل يحضر أول اجتماع لمجلس السلام الخميس

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، السبت، إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لمجلس السلام الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 ⁠فبراير.

وكان مسؤولون أمريكيون ‌قالوا لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، أن ترمب سيعلن خلال اجتماع في واشنطن عن خطة ​لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وتفاصيل خطط ⁠لإنشاء قوة استقرار مُعتمدة من الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تحضر وفود من ⁠20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول، اجتماع المجلس الذي أقرّ مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترمب لإنهاء حرب غزة.