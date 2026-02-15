زيلينسكي يتسلم جائزة إيوالد فون كلايست لعام 2026 تقديرا لشجاعة الأوكرانيين وصمودهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجائزة إيوالد فون كلايست لعام 2026 تقديرا لتمثيله شجاعة وصمود جميع الأوكرانيين.

وتقدمت الجائزة له على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في حفل استقبال اليوم السبت استضافه رئيس وزراء بافاريا ماركوس سويدر.

وألقيت كلمة الإشادة من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وقال توسك، إن الشعب الأوكراني يستحق أقصى درجات الاحترام من العالم الحر بأسره.

وأضاف أن أوكرانيا تدفع أعلى ثمن لمقاومتها ضد عدو يشكل أيضا تهديدا لجميع أوروبا والعالم الغربي بأسره.

وعبر زيلينسكي، عن امتنانه بشكل خاص للقادة الأوروبيين على دعمهم، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و أمين عام الناتو مارك روته.

كما خصص الجائزة للأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في الحرب.

وتُمنح الجائزة، تكريما للأفراد أو المؤسسات الذين قدموا مساهمات استثنائية في حل النزاعات.

ومن الفائزين السابقين بالجائزة: وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والمستشار الألماني الأسبق هيلمت شميت، ورئيس فرنسا الراحل فاليري جيسكار ديستان، والسيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين، والأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى دولتي السويد وفنلندا.