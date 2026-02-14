قالت لي فونج ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، إن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في دارفور.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مكتب المدعي العام أعلن مؤخرًا وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر وأجزاء أخرى من الإقليم.

وأوضحت أن المفوضية تدعم توسيع تفويض المحكمة ليشمل مناطق أخرى في السودان لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وأكدت أن المفوضية تدعم أي آلية دولية أو محلية ذات مصداقية قادرة على تحقيق المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات، سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال آليات تحقيق مستقلة.

وشددت على أن توفير الموارد الدولية للعمل الإنساني، وضمان الحق في الغذاء ومنع استخدام التجويع كسلاح، يمثلان جزءًا أساسيًا من حماية حقوق الإنسان في السودان.