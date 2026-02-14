اتحاد أصحاب المعاشات يطالب الحكومة بمساواة الحد الأدنى بأجور العاملين بالدولة وزيادة العلاوة لـ20%

طالب عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات، وزيادة العلاوة السنوية من 15% إلى 20% على الأقل خلال الفترة الحالية.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس»، إن رئيس اتحاد المعاشات أحمد العرابي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية السابقة خلت من أي زيادات لأصحاب المعاشات، وظلت عند نسبة 15% المقررة منذ عام 2019، لافتًا إلى أن قيمة المعاش تتراجع في ظل التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عما تقرره الدولة للعاملين بها، لضمان حياة كريمة لأسر أصحاب المعاشات، خاصة من لا يزال أبناؤهم في المراحل الدراسية.

وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود تجاوب لجمع نسبة من الأعضاء للتصويت على تعديل قانون المعاشات داخل المجلس.

وناشد بإقرار حد أدنى مساوٍ لما يُمنح للعاملين في الدولة، وصرف منحة عاجلة لأصحاب المعاشات خلال شهر رمضان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده رئيس الوزراء الأحد، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة تقديرًا لما قدموه من خدمات للوطن.

من جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال اجتماع مع الحكومة على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، كما وجّه بصرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.