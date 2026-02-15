أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أن ناديه يسعى للحفاظ على المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي داخل صفوف الفريق، في ظل التقارير التي تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه مع اقتراب نهاية عقده.

وأوضح سلوت أن فتح باب المفاوضات مع اللاعب بشأن مستقبله يعكس رغبة الإدارة في استمراره، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بقناعة النادي بإمكاناته ودوره داخل الفريق. وأضاف أن المحادثات ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن نتائجها ستتضح خلال الفترة المقبلة.

وأشار المدرب إلى أن كوناتي يقدم مستويات جيدة مؤخرًا، وشارك في مباريات قوية هذا الموسم، لكنه أوضح أن طبيعة مركز قلب الدفاع تجعل الأخطاء الصغيرة أكثر تأثيرًا، إذ قد تؤدي مباشرة إلى استقبال الأهداف، ما يفرض تقييمًا دقيقًا لأدائه.

كما أثنى سلوت على الانسجام الدفاعي بين كوناتي وزميله القائد فيرجيل فان دايك، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الخط الخلفي للفريق، وتشكل جزءًا مهمًا من خطط ليفربول الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل اللاعب، ما يضع إدارة النادي أمام تحدي الحفاظ على أحد أعمدة الدفاع، خاصة مع اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.