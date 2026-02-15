مجلس الوزراء عن انضمام أول طائرة إيرباص A350-900 لمصر للطيران: تستطيع الوصول لمناطق بعيدة

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على انضمام أول طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطول شركة مصر للطيران.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء السبت، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة ووزارة الطيران المدني على تطوير هذا القطاع، لافتًا إلى أهميته في تعزيز الربط الجوي مع الإقليم وعلى المستوى الدولي.

وأضاف أن تطوير قطاع الطيران المدني يسهم في زيادة أعداد السياح، ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.

وأوضح أن هذا الطراز إيرباص A350-900، يستطيع الوصول لمناطق بعيدة في غرب الولايات المتحدة وشرق أسيا، مضيفًا أن الدولة ستستقبل الـ16 طائرة المتعاقد عليها خلال السنوات القليلة القادمة.

وتابع: "نحن نتحدث عن شبكة جديدة من خلال استقبال كل الطائرات التي تم التعاقد عليها من هذا الطراز خلال السنوان القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن تطوير قطاع الطيران المدني يعتمد على محورين أساسيين، هما تطوير أسطول الطائرات، والمطارات والخدمات المقدمة داخلها.

وذكر أن وزارة الطيران المدني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بدأت منذ عاميين الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من المطارات، ما سينعكس على تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لافتًا إلى سعي الحكومة لتيسيير إجراءات السفر والمغادرة من خلال ميكنة هذه العمليات.

وتطرق إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية الأمس، بشأن التحول نحو الاعتماد على منظومة رقمية داخل المطارات، كبديل للكارت الورقي للبيانات، وغيرها.

وقال إن الهدف من تطوير الخدمات هو تسريع إجراءات السفر أو الوصول لتحسين تجربة المسافريين، مضيفًا أن هذه العملية ستتم تدريجيًا سواء فيما يخص الكارت الورقي، أو تحسين الخدمات عبر طرح المطارات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، لمواكبة أحدث نظم إدارة المطارات عالميًا.

وذكر أن مطار القاهرة الدولي حقق رقمًا قياسيًا في عدد الركاب اليومي والذي وصل لـ111 ألف و200 مسافر يوميًا، قائلًا: "هذا رقم ينبئ بأن لا بد أن نسرع الخطى لتطوير القدرة الاستيعابية للمطارات وبالتالي دا هيساعدنا على تحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول إلى 30 مليون سائح".

وتابع: "المنظومة كلها مرتبطة تطوير المطارات واستقدام طرازات جديدة من الطائرات وزيادة القدرة الاستيعابية وبالتالي تحقيق طفرة في قطاع السياحة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضد شهد احتفالية انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

وقال مدبولي إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للرؤية الشاملة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الطيران المدني وإحداث نقلة نوعية في كفاءته، موضحًا أن التعاقد يشمل توريد 16 طائرة خلال السنوات المقبلة لدعم الرحلات طويلة المدى إلى غرب الولايات المتحدة وشرق وشمال آسيا وتعزيز السياحة باعتبار الطيران جزءًا من القوة الناعمة للدولة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يرتكز على تحديث أسطول الطائرات والبنية التحتية للمطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين خدماتها لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح.