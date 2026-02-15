وزير الخارجية للجزيرة: قضية الصومال تمس الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن قضية الصومال تمس الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الصومال يحمل أهمية نظرًا لموقعه الفريد في منطقة القرن الإفريقي وفي مدخل البحر الأحمر وبالتالي فإن وحدة الأرض الصومالية هي مسألة شديدة الأهمية.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن والسعي لتقسيم الصومال أو سلخ أي إقليم كما حدث مؤخرًا في الاعتراف الأحادي وغير الشرعي وغير القانوني من قبل إسرائيل لما يُسمى صومالي لاند، هي كلها أمور لا يمكن التسامح أو التهاون معها.

ونوه بأن العمل يتم بكل قوة إزاء هذا الملف، وأكد أن هناك توافقًا إفريقيًّا حول إدانة هذا الاعتراف الأحادي، والتأكيد على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وأشار إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر مؤخرًا، واستعراضه قبل مغادرته القوات المصرية التي ستشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي للأمن والاستقرار في الصومال.

وأكد أن مصر تعتزم نشر القوة ومكونها الجوي في الفترة المقبلة وذلك بناء على طلب من الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد وأيضًا بناء على طلب من الصومال.