وزير الخارجية: نؤكد أهمية المحافظة على وحدة السودان وخروج جميع المرتزقة ووقف الدعم الخارجي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أهمية المحافظة على وحدة السودان وخروج جميع المرتزقة ووقف الدعم الخارجي والعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يؤسس لعملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم وذات ملكية سودانية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن كل هذه المواقف تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي تحت الرئاسة المصرية.

وأشار إلى أن مصر أكدت أهمية الحوار الدائم مع السودان، مشيرًا إلى تجميد مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي ما يعد أمرًا خاطئًا ويتعين العمل على تصحيحه لأن الحوار مع السودان أمر شديد الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح عبدالعاطي، أن هناك العديد من الأطر الإقليمية والدولية التي يتم العمل على التوافق على رؤية محددة تتعلق بخارطة طريق يتم تنفيذها في السودان، تتعلق بهدنة إنسانية ووقف إطلاق نار وعملية سياسية لا تقصي أحدًا.

ولفت إلى أن هناك إطار الرباعية، حيث يوجد قدر من التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الإطار لكن هناك حاجة لاستكمال هذا المسار في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إطارات أخرى عبر جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد.

وذكَّر بعقد اجتماع تنسيقي بالقاهرة في شهر يناير الماضية لهذه المنظمات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار، وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق نهائي بشأنها لإيقاف نزيف الدم بالسودان.