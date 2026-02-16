مشكلة مصر ليست في نقص الموارد



قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر لا تكمن في نقص الموارد، ولكن في «إدارة هذه الموارد»، مشيرا إلى أن «السبب الرئيسي القرارات الخاطئة» في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» أن المسئول الذي يتولى منصبه في سن الثامنة والخمسين ويقترب من التقاعد، يفضل قضاء عامين دون مخاطرة على «إحداث ثورة إدارية»، لافتا إلى لا أحد يُحاسب على «القرارات التي لم يتخذوها».

إفريقيا الكنز المفقود وضغوطات القطاع الخاص

وشدد أن القارة الإفريقية تمثل «كنزا حقيقيا بنسبة 100%» تجني منه دول أخرى أرباحا كبيرة بينما لا تستغله مصر، لافتا إلى تواجد فرص عمل كثيرة في السودان والدول العربية والإفريقية.

وأوضح أن مصر فقدت «قوة ضاربة» جراء الضغوط «الهائلة» التي فُرضت على القطاع الخاص المصري، إذا كان ثمة خطأ قد وقع إبان ثورة يناير، موضحا أنها أدت إلى تراجع بعض الاستثمارات.

واستشهد بتجربته الشخصية حين تعرض للمنع من السفر و«المضايقات» لمدة 6 أشهر عقب شرائه شركة «أسيك» من ورثة المهندس عمر جميعي؛ نتيجة «محاسبات خاطئة».

وشدد على ضرورة تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لسنوات متتالية، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق دون جهاز إداري قادر على القيام بدوره بكفاءة.

مستقبل الطاقة وحقل «ظهر»

واستبعد طموح تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة قبل 2030، موضحا أن السوق المحلي يستهلك «أغلب الطاقة» المتاحة؛ لكنها قد تلعب دورا مقبولا.

وأضاف أن «حقل ظهر» شهد «استغلالا جائرا» للحقل لزيادة الإنتاج تحت «ضغوط نقص السيولة»، موضحا أن مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات، ما لم يكتشف حقلان جديدان بحجم «ظهر».

فاتورة استيراد الغاز.

ونوه أن مصر تستهلك في الصيف نحو 7.6 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تنتج 4.5 مليار قدم مكعب «بما في ذلك حصة الشريك الأجنبي»، ما يعني وجود عجز يبلغ 3 مليارات قدم مكعب يوميا تستورد من الخارج.

ولفت إلى أن خط الغاز مع إسرائيل يوفر نحو 1.2 إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، مؤكدا أن «الرئيس عندما قال إحنا جبنا جول فعلا كنا جبنا جول».

وأكد أن ملف الطاقة يمثل «الهاجس الأكبر» لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى لقاء الرئيس السيسي مرة واحدة خلال افتتاح معمل «مسطرد».