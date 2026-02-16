قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الجهاز الإداري للدولة أصبح «ضعيفا وفقد جزءا كبيرًا من قوته الضاربة».

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» أن القيادات التي تتولى المسئولية تأتي في «سن مرتفعة»، ويرفضون اتخاذ قرارات تحمل مخاطرة، مفضلين قضاء فترة عملهم التي قد لا تتجاوز السنتين دون تغيير.

وأوضح أن «لا أحد يحاسب الآخر على عدم اتخاذ قرار» في أي مكان، منوها أن منظومة المحاسبة في أي مكان تقتصر على الشخص «المخطئ» والقرار الخطأ.

وذكر أن الجهاز الإداري للدولة عانى لفترة «طويلة جدًا» من فقدان كوادره القيادية، سواء بسبب بلوغ سن المعاش أو بسبب تسرب الكفاءات مبكرًا نحو القطاع الخاص منذ بدء سياسة الانفتاح عام 1974.

ونوه إلى أن «ثلاثة أرباع القطاع الخاص» بُني على أكتاف خبرات خرجت من رحم القطاع العام وشغلت قمة الهرم الإداري في الشركات الخاصة.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى حدوث حالة من «التفريغ في الجهاز الإداري للدولة»، شملت قطاع الأعمال العام والحكومة، والهيئات الاقتصادية، والجامعات والوزارات، مشددا في الوقت ذاته إلى وجود نماذج بديعة لا زالت تعمل في القطاع العام.

واستشهد بتجربته الشخصية، مشيرا إلى أنه رصد هذا الأمر بوضوح حين كان أستاذا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة عقب عودته من جامعة «ستانفورد» بكاليفورنيا، لافتا إلى استمراره في التدريس لمدة عام واحدة ثم قرر الاستقالة.