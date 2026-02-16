أحمد هيكل: مصر أمام فرصة خرافية لتحقيق تحسن كبير في الاقتصاد

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن مصر تمتلك في الوقت الراهن «فرصة خرافية» لتحقيق تحسن كبير في الاقتصاد.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» أن «نصف الكوب الممتلئ» للاقتصاد يتمثل في «الفرصة الكبيرة جدًا» أمام الدولة نحو الانطلاق، مشيرا إلى نجاح الدولة في إجراء إصلاحات مالية ونقدية «ممتازة».

ولفت إلى تراجع معدلات التضخم ووصول معدل زيادة الأسعار إلى 11%، مع توقعات باستمرار الهبوط للوصول إلى الأرقام المستهدفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استقرار الأسعار بات المطلب الأساسي للمواطن «لالتقاط الأنفاس»، لا سيما أن «الناس في الشارع مضغوطة بلا شك».

ونوه إلى أن انخفاض التضخم سيمنح «فرصة جيدة» نحو خفض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 3% إلى 5% إضافية بناء على الأرقام المستقبلية، مؤكدا أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة؛ نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة.

وشدد أن مصر «لا حل أمامها سوى النمو بمعدلات مرتفعة»، معتبرا أن نسبة النمو حاليا المقدرة بـ 4.5% «لن تضبط الأمور بالسرعة المطلوبة».

وتابع: «أنا تصوري أننا بحاجة إلى 15 أو 20 سنة بمعدل نمو يتراوح بين 7% إلى 8% حتى يشعر الناس بآثار هذا النمو».

واستعرض القطاعات التي تشهد طفرة في الوقت الحالي، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى النجاح الكبير قطاع الزراعة والتصدير الزراعي والتصنيع المرتبط به، منوها إلى أن قطاعي التكنولوجيا والتعدين يمكن للدولة أن تتحرك فيهما.

ولفت الانتباه إلى ظاهرة متنامية تتمثل في «زيادة أعداد الأجانب الراغبين في التقاعد داخل مصر بصورة يومية»، موضحا أن المواطن الأوروبي الذي يتقاضى دخلا بين 2000 إلى 3000 يورو يمكنه العيش «كملك» في مصر، بينما لا يكفيه 2500 يورو للعيش في أوروبا، مؤكدا أن ذلك سيخلق قوة استهلاكية مضافة للاقتصاد.

وأعرب عن «قلقه» بشأن قدرة الجهاز الإداري للدولة على جذب هذه الاستثمارات وتحويلها إلى واقع على الأرض، مؤكدا أن نجاح هذه القطاعات مرهون بفاعلية هذا الجهاز.