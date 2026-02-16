خبير لوائح يكشف عن العقوبات المتوقعة على الأهلي بعد مباراة الجيش المغربي

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن العقوبات المتوقعة على النادي الأهلي، بعد الأحداث الجماهيرية في مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر العمايرة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «CBC»: «عقوبة إلقاء الزجاجات من قبل الجماهير تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار، وتكرار المخالفة في نفس المسابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبة إقامة مباريات بدون حضور جماهيري، أما استخدام الليزر في المدرجات يعاقب عليه بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف دولار».

وأضاف: «قرار إيقاف الجماهير يرتبط عادة بحالات الاعتداء على اللاعبين أو المسؤولين، مثل ما حدث مع نادي الجيش الملكي في مباراة المغرب، حيث تم إيقاف جماهيره مباراتين، بالإضافة إلى تفعيل عقوبة سابقة كانت موقوفة التنفيذ بسبب أحداث في مباراة بيراميدز في البطولة الماضية».

وأوضح: «من المتوقع توقيع عقوبة إضافية على النادي بسبب سوء التنظيم، نتيجة المناوشات التي حدثت في المقصورة، ما جرى في المباراة سيترتب عليه غرامات مالية فقط، دون إصدار قرار باللعب بدون جمهور».

وتابع: «الأهلي يتصدر التصنيف الإفريقي برصيد 56 نقطة، وهو ما يمنحه ميزة الإعفاء من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا حال مشاركته في الموسم المقبل، ولكن هذا التصنيف لا علاقة له بالتصنيف المؤهل إلى كأس العالم للأندية».

وأتم: «الأهلي ليس من حقه رفض خوض مبارياته الإفريقية خارج أرضه خلال فترة العصر في شهر رمضان، حيث تخضع مواعيد المباريات للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».