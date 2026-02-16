أبدى الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، رأيه في فترات حكم رؤساء مصر، بداية من حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورا بعصر السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك.



أخطاء ناصر ورهان السادات



وقال خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» إن الرئيس جمال عبد الناصر «رجل شعر بالناس»، مؤكدا أن حب الشعب له مستمر حتى اليوم بشكل «كبير جدًا» رغم «ارتكابه أخطاء 100%، ومنها أخطاء كبيرة».



وأكد أن نكسة 1967 كانت «معركة ضمن معارك انهزمنا فيها؛ لكن مصر نهضت لتحقق نصر 1973».



وبالانتقال إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رأى أن «رهانه كان كبيرا على السلام مع إسرائيل، وأظن أن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين للسلام».

ونوه إلى أن المجتمع الإسرائيلي يتجه يمينا بمرور الوقت، مؤكدا أن «المجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام في الفترة الحالية والمنظور القريب».



مبارك بقي في السلطة أكثر من اللازم



وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، حظي بـ «فرصة تاريخية» كان يمكن استغلالها بشكل أفضل مما حدث، مشيرا إلى الرئيس مبارك قرر البقاء في السلطة «أكثر من اللازم».



رجال الاقتصاد



وأبدى احترامه للدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مضيفا في الوقت ذاته أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق أحد «أهم وزراء المالية في تاريخ مصر».



التناقض بين الفكر والواقع



وأكد أن «كل مرحلة لها ظروفها»، وذلك تعليقا على نشأته في كنف الاشتراكية مع الأستاذ هيكل وتوجه الابن نحو الليبرالية والقطاع الخاص، قائلا: «لا أعرف لو كان جمال عبد الناصر حيا اليوم كيف كان سيفكر؟ جمال عبد الناصر كانت لديه أحلام معينة، وكان في تصوري في البداية يتجه نحو أمريكا، والسد العالي عرقل الأمور».



السيدة هدايت علوي تيمور



واختتم مشددا أن والدته السيدة هدايت علوي تيمور «أعظم سيدة»، مشيرا إلى حرصه على زيارتها باستمرار وزيارة ضريح الأستاذ هيكل.



مؤسسة هيكل للصحافة العربية



وكشف عن كواليس تأسيس «مؤسسة هيكل للصحافة العربية»، مشيرا إلى إقناع والده بتأسيسها، قبل أن يقرر تجميد المؤسسة لست سنوات بسبب غضبه من «تسريب كواليس جلسة خاصة» من قبل إعلاميين.



ونوه إلى أن السيدة هدايت تيمور، تولت زمام المبادرة لإعادة إحياء المؤسسة بعد وصية الأستاذ هيكل إعادتها قبل الوفاة بأسبوع.



تجربة الظهور في الجزيرة



وأشار إلى نجاحه في إقناع الأستاذ هيكل بتقديم حلقاته على قناة الجزيرة رغم رفضه الأولي بدعوى أنه كتب كل شيء في كتبه، موضحا أن اختيار «الجزيرة» جاء بعد رفض قنوات أخرى عربية الالتزام بعدم قص أو مونتاج الحلقات، مؤكدا أن «الجزيرة» احترمت الاتفاق وعرضت المحتوى كاملا.