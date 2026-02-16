أحمد هيكل: والدي كان متسامحا مع الجميع رغم الهجوم عليه وخلافاته مع السادات ومبارك

قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل كان شخصية «فريدة» نجحت في بلوغ آفاق واسعة بجهدها الذاتي.

وأعرب خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» عن تقديره الشديد، قائلا: «أتمنى أن أكون واحدا على ألف منه، فلو وصلت إلى هذه النسبة سأكون قد حققت الكثير».

وأشار إلى أن امتلاك الأستاذ هيكل قدرة استثنائية على استشراف المستقبل بطريقة مغايرة تماما للواقع، مستندا في ذلك إلى قراءاته الواسعة والمتنوعة.

ولفت إلى أن الأستاذ هيكل كان «متسامحا إلى أقصى الدرجات مع نفسه ومع المجتمع، رغم ما تعرض له من هجوم لفترات طويلة»، في ضوء خلافاته السياسية المعروفة مع أنظمة الحكم المتعاقبة، وتحديدا في عهدي الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك.

وأضاف أن الأستاذ كان «متسامحا وسعيدا ويجد الحب وسط عائلته»، مستشهدا بالمحبة الكبيرة التي كان يحظى بها من أحفاده، قائلا: «أبنائي كانوا يموتون فيه، وأتمنى أن يحبني أحفادي يوما ما بنفس القدر».

وأكد أن الوالد كان يمتلك «عقلية كبيرة وخبرات حياتية واسعة»، مشيرا إلى أن الأستاذ كان يردد دائما بامتنان أن «الحياة والدنيا أعطته أكثر بكثير جدًا مما كان يحلم به».