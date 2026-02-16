نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل تفكيك برنامجها النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن أي صفقة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تتضمن "تفكيك البنية التحتية النووية وليس مجرد وقف التخصيب".

وتأتي تلك التصريحات قبل يومين من اجتماع مرتقب في مدينة جنيف السويسرية بين واشنطن وطهران بخصوص مفاوضات الملف النووي.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن نتنياهو قال خلال اجتماع لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة المنعقد في القدس، الأحد، إن اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى واشنطن "كان منصباً على إيران".

وأوضح أن ترامب "مصمم على استنفاد جميع الفرص المتاحة للتوصل إلى اتفاق نظراً للظروف الراهنة"، مشيرا إلى أنه أعرب لترامب عن "شكوكه" في التوصل مع إيران لاتفاق لأنها "لا تعتمد إلا على أكاذيبها".

وأضاف نتنياهو: "يجب أن يشمل أي اتفاق قضية الصواريخ، وتفكيك البرنامج النووي، وملف الوكلاء (الميليشيات في المنطقة التابعة لإيران)".

وزعم نتنياهو أن هذه البنود "أساسية وضرورية لأمن الولايات المتحدة وأمن العالم"، موضحا أن إسرائيل "تمنح خطة ترامب فرصة"، في إشارة إلى المسار التفاوضي مع طهران.

وقال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي قال في اجتماعهما إن "الأمر يمكن أن يتم بالطريق السهلة أو بالطريق الصعبة".

والسبت، كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن استعدادات مكثفة لعقد جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء المقبل، في جنيف.