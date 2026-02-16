الجيش السوداني: دمرنا منظومة دفاع جوي للدعم السريع في غرب كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش السوداني، الأحد، تدميره منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة "أبو زبد" بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "تمكنت قواتنا اليوم (الأحد) من تنفيذ عملية نوعية بمنطقة أبو زبد بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا الدعم السريع، وإلحاقها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأكد البيان على استمرار قوات الجيش في عملياتها "حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا".

وإلى جانب إقليم دارفور، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أكتوبر 2025.