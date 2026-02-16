شن مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، سلسلة هجمات بمناطق متفرقة شمالي الضفة الغربية أسفرت إصابة فلسطيني وأضرار في الممتلكات والاستيلاء على عشرات الدونمات من الأراضي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة قُصرة جنوب مدينة نابلس واعتدوا على مواطن باستخدام آلة حادة فأصيب وجرى نقله إلى مركز طبي محلي لتلقي العلاج، فيما تعرضت نوافذ أحد المنازل للتحطم.

من جهتها، قالت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان اليوم، إن مستوطنين سيّجوا أراضٍ مملوكة ملكية خاصة بالطابو (شهادة تسجيل) في خربة سَمرة بالأغوار الشمالية.

واعتبرت أن الخطوة "تأتي ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف الأراضي في منطقة الأغوار".

ووفق وكالة "وفا" فإن مساحة الأراضي المسيّجة تبلغ 1500 دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) وتم تسييجها بعد إجبار 6 عائلات على الرحيل.

ونقلت عن رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة قوله إن "الأراضي المستهدفة مملوكة قانونياً بموجب الطابو، وكانت تقطنها سابقاً ست أسر فلسطينية من عائلة "المساعيد"، أجبرت على الرحيل قبل عام نتيجة اعتداءات المستعمرين المستمرة".

بدورها، أشارت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إلى اعتداءات متفرقة للمستوطنين بينها مهاجمة مركبات فلسطينية في وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية (شمال) ومركبة إسعاف ومنازل فلسطينية بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، فقد نفذ المستوطنون 468 اعتداءً بالضفة الغربية خلال يناير الماضي تراوحت بين "العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات".

ومنذ بدئها حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون إسرائيليون الاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.