متحدث الحكومة: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بعدم تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على اجتماع رئيس الجمهورية الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، للإطلاع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، إنهم يعملون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة منذ الصيف الماضي بعدم تخفيف الأحمال، مضيفًا: "إحنا مستمرين في تحقيق هذا الهدف خلال الصيف المقبل ودا جوهر عملية التطوير اللي بتتم في قطاع الطاقة".

ولفت إلى أنهم يعملون على إدخال طاقات جديدة ومتجددة، لاستيعاب زيادة الأحمال المقررة، مشيرًا إلى جهود وزارة البترول ونجاحها في دفع مستحقات الشركاء الأجانب، ودفعهم نحو مزيد من الاستكشافات وزيادة الإنتاج، لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، واستكشاف المزيد من قطاع البترول.

وأكد أنهم يعملون على توفير الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، وزيادة حجم الاستكشافات في قطاع البترول، لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء تمهيدًا لاستيعابها الزيادة السنوية في الأحمال خلال فصل الصيف.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة خطة تأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف المقبل لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة بنسبة 6–7%.

وأعلن وزير الكهرباء عن إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال 2026، مع 600 ميجا وات من بطاريات التخزين، لتصبح القدرات الكلية بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات. كما تم استعراض تحديث وتطوير المنظومة الكهربائية، بما في ذلك إنشاء 34 محطة محولات جديدة، وتوسعة 40 محطة أخرى، ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كلم وخطوط نقل 5,610 كيلومتر.