متحدث الكهرباء يطمئن المواطنين: لن تكون هناك انقطاعات في صيف 2026

طمأن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بشأن استقرار التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة، والتي تتراوح بين 6% و7%.

وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم من الدولة باعتباره ركيزة أساسية في خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم قبل الصيف الماضي إضافة قدرات متجددة بنحو 2000 ميجا وات، على أن تستمر الخطة بإدخال قدرات جديدة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، وفق جداول زمنية محددة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة على الشبكة القومية إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040 من إجمالي الطاقة المولدة.

وشدد على أنه لن تكون هناك انقطاعات في التيار الكهربائي خلال صيف 2026، مؤكدًا أن الشبكة نجحت خلال الصيف الماضي في استيعاب أعلى حمل في تاريخها والذي بلغ 40 ألف ميجا وات.

وتابع أن الوزارة دعمت الشبكة بإضافة 34 محطة محولات خلال عام واحد، وهو رقم غير مسبوق، إلى جانب تطبيق نمط تشغيل جديد يهدف إلى خفض استهلاك الوقود، وتنفيذ خطة صيانة شاملة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد المواطنين بضرورة الحصول على موافقة شركات التوزيع قبل تركيب الزينات الكهربائية لرمضان، مؤكدًا أن ذلك يتم من خلال فنيين مختصين لضمان عدم التأثير على جودة التغذية الكهربائية لباقي المشتركين، مردفًا أن الوزارة استعدت للشهر الكريم بالتنسيق مع شركات التوزيع، مع تشكيل فرق فنية جاهزة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.