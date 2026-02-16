علق الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لمناقشة التنفيذ الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الرئاسية بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، قائلًا: "برامج الحماية الاجتماعية تحت بصر الحكومة المصرية والسيد رئيس الجمهورية".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد"، المذاع عبر قناة "المحور"، إن هذه الحزمة تأتي في صورة هدية لعملاء تكافل وكرامة، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، بهدف مواكبة الإنفاق الزائد فيهما.

وأضاف أن التأكيد الرئاسي على المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ضروري قبل الحديث عن زيادة مستوى الدخل، لافتًا إلى ارتفاع نصيب تكافل وكرامة في هذه الحزمة التي تتجاوز الـ40 مليار جنيه.

وتحدث عن رحلة تكافل وكرامة، والذي بدأ في عهد الرئيس السيسي بـ1.7 مليون أسرة، ودعم نقدي بـ5 مليارات جنيه، لافتًا إلى نموه ليصل اليوم بعد مرور 10 سنوات، ليشمل 4.7 مليون أسرة بدعم يبلغ الـ54 مليار جنيه، مضيفًا أن عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه تجاوز الـ8.3 مليون أسرة نظرًا لحركة الحذف والإضافة المستمرة داخله.

ولفت إلى أن كارت تكافل وكرامة يعفي الأسر المستفيدة من المصاريف الدراسية ويُسجّلهم تلقائيًا ضمن منظومة التموين والعلاج في التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بجهود الحكومة في تقديم خدمات أخرى ودعم إضافي لمستفيدي الكارت بالتزامن مع المواسم المختلفة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فوراً وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.