وجهت نيابة مركز بنها 7 اتهامات للمتورطين في واقعة الاعتداء على شاب قرية ميت عاصم، في القضية التي تحمل رقم 1188 لسنة 2026 جنايات مركز بنها.

وتضمنت قائمة المتهمين "محمود .م"، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و" أحمد"، 33 سنة فني انتاج، و"محمد . ا"، 17 سنة، عامل بمطعم، "عبد الرحمن"، 21 سنة، عامل، "رشا محمد" ، 42 سنة، ربة منزل، "جميلة إبراهيم"، 64 سنة، ربة منزل.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه "إسلام" وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه، ملابس نسائية، طعنا في رجولته، بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به.

وأضافت أنه كان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحه بيضاء وأدوات.

وتابعت النيابة أن قد اقترنت تلك الجناية، جناية أخرى وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان قاموا بخطف المجني عليه بالقوة والتهديد، وحمله إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

كما وجهت النيابة للمتورطين في الواقعة تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة.

وأضافت النيابة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "سنجة" وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

كما اقتحم المتهمين بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوه قاصدين ارتكاب جرائمهم حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بتصوير المجنى عليه في مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للخصوصية والقيم الأسرية.

كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء "سنجة" دون ترخيص، وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

-القبض على المتهمين

بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإبلاغ رجال الأمن بالحادث، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنها، وحددت المتهمين في الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وأعلنت وزارة الداخلية في بيانا لها، أن المتهمين 9 أشخاص من ضمنهم سيدتين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتبين أن المتهمين احدثوا إصابة المجني عليه المنوه عنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

- إحالة المتهمين للمحاكمة

وقررت النيابة العامة بمركز بنها إحالة 6 متهمين في الواقعة إلى محكمة الجنايات، وأخلت سبيل 3 متهمين في القضية من بينهم "الفتاة"، بعد نفي الشاب المجني عليه اتهامهم في الواقعة.