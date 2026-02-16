وفاة والدة ريم مصطفى وتشييع جنازتها ظهر اليوم

أعلنت الفنانة ريم مصطفى، وفاة والدتها مايسة محمود عزيز بحيري، والتي رحلت عن عالمنا مساء الأحد، والمقرر تشييع جنازتها اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكتبت ريم مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

على جانب آخرتشارك الفنانة ريم مصطفى مسلسل "فن الحرب"، حيث تجسّد شخصية سكرتيرة والد النجم يوسف الشريف، والتي تجد نفسها متورطة في سرقة أمواله، ضمن حبكة درامية مشوّقة مليئة بالصراعات والمفاجآت.

فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيرى عادل، اسلام ابراهيم، دنيا سامى، كمال أبو رية، محمد جمعة، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، إنتاج اروما استديوز.